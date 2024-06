Több mint 2 millió lépés, több mint ezer legyalogolt kilométer, néhány lestrapált túracipő és számtalan jótékonyság fűződik a gyaloglórekorder, Muráti Balázs nevéhez, aki teljesítményével az életmódváltásra és az adakozás lehetőségére szeretné felhívni az emberek figyelmét. Balázs legújabb akciójában a 7 éves Anastasia fejlesztésére gyűjt, méghozzá nem is akárhogy - írja a Bors.

Gyaloglórekorder ment Egerből Szegedre hogy segítsen egy kislányon

A 4 gyermekes családapa, Balázs idén februárban úgy döntött, itt az ideje az életmódváltásnak. A hirtelen jött vállalkozás olyannyira jól sikerült, hogy nem csak Balázs testét és szellemét formálta át, hanem komoly inspirációt adott másoknak, ráadásul Balázs úgy döntött, teljesítményét jótékonysági célra használja fel.

Le szerettem volna adni 9 és fél kilót, hogy jobb legyen a közérzetem, így elkezdtem gyalog járni dolgozni

— mesél a Borsnak a kezdetekről Balázs, aki ettől a naptól kezdve napi szinten közel 9 kilométert sétált, ami hamar meg is hozta az eredményt, ugyanis a 46 éves férfi úgy érzi magát, mintha kicserélték volna. Balázs annyira megszerette a gyaloglást, hogy egyre komolyabb célokat tűzött ki maga elé, majd észrevette, hogy másokat is inspirál. A gyaloglórekorder rájött, hogy a teljesítményével rengeteg ember figyelmét képes felhívni.

Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy az életmódváltáshoz egy túracipő is elég. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy aki megteheti, jótékonykodjon

— folytatja Balázs, akinek ma már minden útja a jótékonyságról szól. Balázs február óta több mint ezer kilométert tett meg és az útjain számos adakozási lehetőségre hívta fel az emberek figyelmet.

Az első nagy ugrás a 30 kilométeres túra volt, majd a második az, hogy 4 nap alatt legyalogoltam Balatonlellére, ami Szegedről 253 kilométer

— részletezi Balázs, aki ezt a hosszú utat 4 nap alatt tette meg, ám természetesen minden éjjel megszállt valahol. Balázs gyűjtött már az Országos Mentőszolgálatnak, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványnak, ám most legutóbb egy igazán megható történet miatt lendült akcióba. Ahogy korábban a Bors megírta, a 7 éves Anastasia még az anyaméhben kapott sztrókot, ami a bal agyfélteke 80 százalékát érintette. Mivel kiderült, hogy a sztrók mellé epilepszia is társult — ami veszélyeztethette volna a kislány ép agyféltekéjét is —, az akkor 2 éves Anastasián egy igen komoly agyműtétet hajtottak végre. A kislány mára már jól van, ám rengeteg fejlesztés és terápia vár még rá. Balázs ismeri Anastasia szüleit, ám egy szót sem szólt nekik tervéről.

Egerből Szegedre gyalogoltam, ahonnan hoztam két borkülönlegességet. Az egyiket az kapja meg, aki a legnagyobb összeget adományozza Anastasiának, a másikat pedig kisorsoljuk az adományozók között

— magyarázza Balázs, aki ezt a 220 kilométeres távot 3 nap alatt tette meg. Természetesen Anastasia szülei szóhoz sem jutottak, amikor megtudták, Balázs egyetlen lányukért is gyalogolt.

Hatalmas meglepetés, hiszen semmit nem tudunk az egészről! Borzasztóan hálásak vagyunk Balázsnak, és mindenkinek, aki segíti Anastasia fejlődését

— mondja a hírportálnak meghatottan Mónika, aki bízik benne, hogy a fejlesztések hatására Anastasia egyszer teljes életet élhet. Természetesen Balázs nem csak különleges borokat hozott az útról: május 24-én, pénteken Anastasiát finom csokoládéval lepte meg, szüleivel pedig jót beszélgetett. Egyelőre nem tudni, mekkora összeget sikerül összegyűjteni a kis Anastasiának a Szent Vincent Rehabilitációs Alapítványon keresztül, ám egy biztos, aki szeretne licitálni Magyarország legkiválóbb boraira, a hónap utolsó napjáig még megteheti.