Csepregi Éva kiemelte, hogy a Neoton Família a régi szímpadon is többször fellépett, elmondta, mindig örömmel jönnek Egerbe, érzik, hogy várja őket a közönség, így lesz ez szemtember elején is.

– A régit játsszuk újra, de mindig igyekszünk újdonságot, különlegeset nyújtani. Egerben is felhangzanak majd az ismert slágerek, de kevésbé ismert dalainkat is előadjuk. Mindig büszkék voltunk, hogy egy 10 éves, sikeres távol-keleti jelenlét ellenére a dalainkat a amgyar közönségnek írtuk – emelte ki. Kérdésünkre elmondta, személyesen is imádja Egert, volt már a városban születésnapja, érkezett már számos alkalommal fellépni és kikapcsolódni is. Elmondta a járvány a közönségnek és az előadóknak is sokat tanított, felértékelődtek a személyes találkozások, a lehetőség, hogy lehet nagykoncertekre járni. Hozzátette, érezhetően igény van az élő zenére minden pozitívumával és hibájával együtt. A zenészeknek az az időszak az alkotás, az új lemezek lehetőségét is megteremtette. Arról is beszámolt, hogy még július elején a Retro Páhollyal fellépnek a Máraiban, azaz filmzenék szólnak élőben Hegyi Barbara, Kamarás Iván, Tarján Zsófi, Péter Sramek, Kovax és Liptai Claudia körzeműködésével.