Széphalmon ismét bizonyítottak az egri diákok. Az országos anyanyelvi versenyen kupát nyertek a 8.a osztály ifjú nyelvészei. Nagy izgalommal indult a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumába, az „Anyanyelvi játékok – játékos anyanyelv” verseny döntőjére a Csűrcsavarintók csapata. A tét az volt, hogy meg tudják-e védeni a tavalyi aranyérmes helyüket a lányok.

Egri diákok nyerték a nyelvészeti versenyt

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Gyakorló Iskola/Facebook

Bartók Réka, Beksi Dalma, Gál Gina és Koncz Helga most is csodásan küzdött. A 11 feladatból álló verseny szóbeli és írásbeli feladatait megoldva végül egy pontos előnnyel jutottak a dobogó legfelső fokára. Erős mezőnyben, komoly ellenfelekkel küzdöttek meg. Köztük a felvidéki testvériskola csapatával is, akikkel már a tavalyi verseny után Rimaszombaton együtt kirándultak. Így teremti meg egy országhatáron átívelő megmérettetés a barátságok lehetőségét.

Köszönet a magyartanáruknak, Sipos Zsuzsa tanárnőnek a felkészítésért, s Brézai Zoltánnak, az Anyanyelvápolók Szövetsége tagjának a szervezésért! - adták hírül az iskola közösségi oldalán.