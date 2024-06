Világszerte több millió liter víz csöpög a földre (és a fejünkre) évente a légkondicionáló berendezésekből, írta a Tarnabod 2.0, a Jövőgyár bejegyzésében. A tarnabodi program a Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Kft. legnagyobb és legjelentős projektje és 2012 óta folyik Tarnabodon a Máltai Szeretetszolgálattal közösen. Számos zöld és közösségfejlesztő, oktató kezdeményezést folytat a cég. Most az egyik épületükön található légkondícionálón mutatják meg, hogyan lehet hasznosítani a kondenzvizet, ami az általános vélekedés szerint csak a klímaberendezések egy kellemetlen, csöpögő melléktermékeke. Megmutatták, hogy akár egy zöld falat is létrehozhatunk vele.

Nyűg helyett kincs is lehet a légkondi kondenzvize, mutatja a tarnabodi jövőgyár

Forrás: Tarnabod 2.0, a Jövőgyár / Facebook

„Ez az értékes erőforrás sokszor kárba vész, pedig hasznosítani is lehetne. Ráadásul a mesterséges zöldfelületek nem csak vizet használhatnak fel, hanem a forróság csökkentésében is szerepet játszanak. A légkondicionálók hűtés közben kivonják a levegőből a nedvességet, amely kondenzáció formájában gyűlik össze. Ez a kondenzvíz rendszerint a szabadba kerül, ahol elpárolog vagy beszivárog a talajba. A mesterséges zöldfelületek, mint a zöldtetők és vertikális kertek, nemcsak a környezetet teszik kellemesebbé, hanem jelentős hűtési hatást is kifejtenek. A növények párologtatása révén csökkentik a környezet hőmérsékletét, ami különösen fontos a városi hőszigetek elleni küzdelemben. Ezzel hozzájárulnak a légkondicionálók által termelt hűtési igény csökkentéséhez is.” – írják a bejegyzésben.

Hozzászólásban arra is felhívták a figyelmet, hogy a New York City-ben lévő légkondicionálók által naponta termelt kondenzvíz körülbelül 40 millió liter, és ha öntözésre használjuk, ez a mennyiség elegendő lenne körülbelül háromszor akkora terület öntözésére, mint Central Park teljes területe.