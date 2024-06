Őszintén szólva sohasem gondoltam, hogy a kardiológiai intenzíven dolgozótól hallok ilyet, ezért kérem, győzzön már meg erről.

– A segíteni akarásnak belülről kell jönnie, s ha az felszínre tör, akkor nincs kérdés. Fiatalként életeket menteni töltetet ad, aztán, ahogy az ember tapasztaltabb lesz, megérzi, hogy a legzsémbesebb betegtől is visszakapja azt a pozitív energiát, amit türelemmel ad neki, akkor is, ha az adott páciens még nem képes azt kedvesen fogadni azt – fogalmazott. Hozzátette: a team, amiben az egri kórházban dolgozik nagyban hozájárul ahhoz, hogy elégedetten, jókedvűen menjen be dolgozni. Orvosok, ápolók, gyógytornászok válvetve dolgoznak itt, s abban, hogy ilyen jó a munkahelyi légkör a főorvos, dr. Szilágyi Attila vezetői hozzáállása is nagyban hozzájárul szerinte. Melinda szavai szerint egy innovatív, inspiratív főorvos osztályán csak jó lehet dolgozni.