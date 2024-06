A polgármester mellett az az 1-es körzetben Gömöri László lajosvárosi fertálymester, a helyi egyházközösség tagja, 2-esben dr. Rák Sándorné egykori középiskolai tanár, a 3-asban Majorosné Juhász Eszter egészségügyi szakember, a 4-esben Hrabóczky Zsolt ül be a közgyűlésbe, az 5. választókerületben dr. Hadnagy József az egri egyetem szociálpedagógia tanszékének vezetője, a 6-osban Csákvári Antal lett a képviselő, aki korábban már volt a közgyűlés tagja. A 7-esben Gulyás László, a zeneiskola igazgatója indult a Fidesz-KDNP által támogatott jelöltként. A 8-asban Molnár Tibor képviseli a Felsőváros lakóit, az északi városrész másik részét (9. egyéni választókörzet) pedig a szintén közgyűlési rutinnal rendelkező Gál Judit óvodavezető.

Kompenzációs listán összesen 4 hely van. Egy helyet szerzett a Civil Közéleti Egyesület (CKE), a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP), a Mi Hazánk Mozgalom (Mi Hazánk) illetve a DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd- ZÖLDEK közösen. A CKE listavezetője Mirkóczki Ádám, az MKKP listavezetője Domán Dániel, a Mi Hazánké Bognár Ignác, az ellenzéki tömörülésé pedig Pál György. Mirkóczki, Domán és Pál a jelölő szervezeteik polgármesterjelöltjei is voltak egyben. Mirkóczki Ádám, aki októberig Eger polgármestere azt mondta, nem ül be a közgyűlésbe. A listájuk második helyén Földvári Győző áll. Domán felveszi a mandátumot, ahogy Pál György és Bognár Ignác is ezt nyilatkozta.