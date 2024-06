Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és Miskolci Szakképzési Centrum a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban 2024/2025-ös tanévtől indítandó óvodai nevelő okleveles technikus képzésről. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor kifejtette, fontos, hogy reagáljanak a piaci igényekre a képzésekben. A 2020-ban elfogadott szakképzési törvény új lehetőségeket biztosított a középfokú oktatásban az okleveles technikusok képzésében, míg az egyetemek újabb feladatot kaptak ebben, s lehetőséget is, hiszen a középiskolások ezután szakirányukat folytatva egyetemeken tanulhatnak tovább. A felek egyeztetik a tananyagot és a képzési programot is. A végzett technikusok 30 kreditet kaphatnak a tanulmányaik beszámításaként, amennyiben szakmai vizsgájuk eléri a 4-es szintet, pontjaikat megötszörözhetik, így a felvételin 500 pontot is kaphatnak, mondta. Akik érdeklődőek a választott szakmájuk iránt, célirányosan választanak pályát, azoknak egyenes út lehet a felsőoktatásba az okleveles technikus képzés a rektor szerint. Kifejtette, informatika és gazdálkodás, valamint az oktatási ágazatban több intézménnyel működnek együtt, a pedagógiai képzés is az egyik fő profilja az egyetemnek, a Szent László Gimnáziummal pedig ebben születik kapcsolat, velük az első ilyen jellegű. Meggyőződése, hogy eredményes lesz.

Aláírták az okleveles technikus képzést segítő együttműködési megállapodás

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Rigó Attiláné, a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum igazgatója kifejtette, az egyetemmel van már kapcsolatuk, hiszen diákjaik részt vesznek az intézmény versenyein, pályaorientációs és más programjain, valamint az összefüggő tanítási gyakorlatot is több hallgató tölti náluk. A technikus képzésben új terület lesz az óvodai nevelő képzés.

Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója megköszönte, hogy az egyetem nyitott volt megkeresésükre. Ő is hangsúlyozta, hogy ki kell szolgálniuk a munkaerőpiac igényeit, a duális képzésben és az együttműködésben is új lehetőségek nyílnak előttük. Aki szakmájában tovább akar fejlődni, azoknak kiváló lehetőség az okleveles technikusi képzés. A 11. évfolyamon, az ágazati alapvizsga letétele után a résztvevő gyerekek a szakmai tárgyakat emelt szinten tanulják, akik pedig megfelelnek a feltételeknek, azok tanulmányait az egyetem elfogadja, 30 kreditnyi előnnyel indulnak a felsőoktatásban. Ezt az időt pedig felhasználhatják arra, hogy nyelvet tanulnak, vagy dolgoznak. Akik más ágazatban tanulnának tovább, azt is megtehetik. Az eddigi tapasztalataik szerint az okleveles technikus képzésben részt vett diákok tanulmányi átlaga magasabb, motiváltabbak a továbbtanulásra. A gyerekeknek az egyetemen előnyt jelenthet a gyakorlatorientáltabb korábbi tanulmány. Kifejtette, a mezőkövesdi intézményben tanulók eddig az oktatási asszisztens szakot választhatták, az együttműködés – amelyet törvény írt elő feltételként – azonban óvodai nevelő képzést is tanulhatják. Reméli, hogy mindenkinek hasznos lesz az együttműködés, többen választják ezt a magasabb minőségű szakképzést a középiskolában és az egyetemi pedagógiai irányú továbbtanulást is sokan próbálják meg majd közülük.