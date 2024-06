A MÁV-VOLÁN-csoport minden, bekövetkezett eseménynél rendőrségi feljelentéssel él, a megelőzés érdekében pedig a hatóságokkal közösen rendszeres akciókat szervez. A járművek technikai védelmének növelése emiatt is nagy hangsúlyt kap, egyre több vonat utasterébe telepítenek vagyonvédelmi kamerákat, a Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. Ezek megléte is már visszatartó erőt jelenthet, illetőleg a károk ügyeinek megoldását nagyban segíti, hogy a kamerafelvételeket a hatóságok fel tudják használni a nyomozás során - írják.

A rongálás a buszokban is hatalmas kárt tesz

A Volánbusznál a leggyakoribb károk közé tartozik az ülések összefirkálása, se az is megesik, hogy rágóval, folyadékkal szennyeznek, előfordul a kárpit felhasítása, ilyen esetek sajnos hetente öt-hat alkalommal is előfordulnak. Csak az ülések újrakárpitozása éves szinten 13-14 millió forintba kerül. A kárpitot, függönyt sokszor speciális tisztítószerekkel sem lehet kitisztítani, ilyenkor sajnos csak a csere jelent megoldást, ami újabb költségeket jelent. Szintén gyakori, hogy rágógumit nyomkodnak az USB-csatlakozóba, amit ki sem lehet szedni, ezért ezeket az elemeket is cserélni kell. Egyes esetekben az autóbuszon kialakult szóváltás vagy fizikai atrocitás részeként rongálják meg járműveket. Idén már előfordult, hogy ittas személy hirtelen felindulásból ütni kezdte az első ajtó üvegét, aminek következtében az üveg berepedt, másik alkalommal két utas dulakodás közben betörte a hátsó ajtó üvegét.