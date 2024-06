Jövőre veletek ugyanitt – köszöntek el egymástól tavaly azok a dobós öregdiákok, akik korábban öt, manapság viszont már évente összejönnek az esedékes osztálytalálkozóra. Az idén – ígéretükhöz híven - május utolsó péntekjén ültek le az Express étterem fehér asztala mellé, ahol a jócskán nyolcvan fölötti korú férfiak meghatottan köszöntötték egymást, majd ott folyatatták a jó hangulatú beszélgetést, ahol legutóbb abbahagyták.

Emlékidézők: Baranyai István, Bocsi István és Nyerges Lajos az osztálytalálkozón

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

– Sajnos, már csak tizenketten élünk, s akinek megengedte az egészsége, az most is eljött, s nemcsak Egerből, hanem Budapestről, Putnokról, Verpelétről, Füzesabonyból, sőt még Balatonalmádiból is – mutatott az asztal körül ülő egykori társaira az osztálytalálkozó szervezője, Pankaczy József.

S hogy miért éppen pénteken történt mindez, annak emlékezetes előzménye van: a Dobó István Gimnázium 1958-ban végzett IV/d. osztályos tanulói ugyanis hatvanhat esztendővel ezelőtt, péntek 13-án húzták ki az érettségi tételeiket. Többek mumusa volt a fizika és a matematika, máig emlegetik, hogy Lengyel Gábor tanár úr cigivel a szájában súgott, Békés Pál pedig sutyiban felírta a tétel hátára a matekpélda megoldását…

Négy évvel korábban ugyan negyvennégyen ültek be az I/d. padsoraiba, lemorzsolódás és különböző okok miatt azonban csak 33-an intettek búcsút egymásnak az említett,”baljós” napra esett záróvizsga után.

– Én is azon a napon érettségiztem, de nekem ez nem okozott gondot – jegyezte meg a 84 éves Bocsi István, aki a Műszaki Egyetem elvégzése után szinte az egész életét útépítő mérnökként dolgozta végig, majd egy portugál cégtől ment nyugdíjba.

Ugyancsak műszaki pályára került az osztály egyetlen kitűnően érettségizett tagja, Pankaczy József is, aki az interurbán telefonközpont műszerészeként, majd mint az egri Neumann gimnázium egyik alapítója, oktatástechnikusként dolgozott az iskolában. Közben évekig vezette az MHSZ amatőrrádiós-klubját.

Másokból egyebek között fizikatanár, katonatiszt, jogász, gép- és műszeripari, illetve közigazgatási szakember lett, de valamennyien megállták a helyüket az életben. Voltak, akik a sportban jeleskedtek. Mihályfi László 43 évig volt a fővárosi Apáczai-Csere János Gyakorló Gimnázium testnevelő tanára, aki már dobósként kiemelkedő eredményeket ért el atlétikában az országos középiskolás bajnokságokon. Távolugrásban és futásban emelkedett ki: a moszkvai Világifjúsági Találkozón például aranyérmet szerzett 100 méteres síkfutásban, 1963-ban pedig annak a magyar csapatnak volt a tagja, amelyik Brazíliában világelső lett a 4 x 100-as váltófutásban. A verpeléti Czipó Andor viszont lelkesen focizott: többször szerepelt a megyei ifjúsági válogatottban, majd az NB I/B-s ózdi csapat tagja lett. A volt dobós diák a Gép- és Műszeripari Főiskolán szerzett diplomát, s nyugdíjazásáig a siroki fémművekben dolgozott.