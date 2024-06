A Himnusz elhangzását, illetve a helyi általános iskola két tanulójának – Kállai Zoé Mirjam és Csonka Piroska Rita – szavalatát követően Dormánd polgármestere, Rajna Kálmán előbb felidézte, hogy a temető nagykeresztje rossz és veszélyes volt már. A sokszori javítása ellenére az idő vasfoga kikezdte a 192 éve álló keresztet.

Pajtók Gábor szerint a kereszténység és a magyarok azonosságtudata az ami összeköt

A múlt értékeinek megőrzése fontos szerepet játszott a projekt megvalósítása során. Az elmúlt évtizedekben mindig arra törekedtünk, hogy miként tudunk értékeket megóvni, megőrizni az utókor számára. Mindenképp a felújítás mellett foglaltunk állást, hiszen ez a műtárgy településünk egy igen komoly, régi tárgyi és szellemi értékeket hordoz

– mondta a polgármester.

A faluvezető felidézte azt is, hogy teljes felújításon esett át a kereszt, bogácsi kőből építve, s a rajta található feszület is új, hiszen a régi omladozót már nem lehetett megmenteni. Cserélni kellett a Szűz Máriát ábrázoló szobrot is. Felújíttatott a keresztet tartó posztamens és a hozzá tartozó lépcső.

– A Magyar Falu Programban nyílt lehetőség, pályázati keretből megvalósítani ezt a felújítást, amiért köszönet illeti Magyarország kormányát, illetve köszönetet mondok dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úrnak, aki szívén viselte és támogatta pályázatunkat mondta Rajna Kálmán, akinek a beszédéből az is kiderült, hogy a támogatás összege 51 forint híján ötmillió forint volt, ami tartalmazza a projektmenedzsment, a felújítási terv, az anyag- és a munkadíjak összegét.

Meggyőződésem, hogy a jó elképzelések megvalósítását minden esetben siker koronázza

– zárta mondandóját a polgármester.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy éppen ezen a napon a keresztény egyház a kereszténységnek a legfőbb parancsát és érétékét ünnepli, mégpedig az Isten és az egymás iránti szeretetnek van az ünnepe, erre emlékezik a katolikus egyház.

Teljes felújításon esett át a kereszt

– Hét nemzedékkel ezelőtt gondolta úgy Kovács József és Veres Appolónia, hogy ide egy keresztet állít, olyat, ami Európában, bármelyik nagyvárosban is megállta volna a helyét. El is gondolkodik az ember azon, mit is akartak üzenni ezek a kis földbirtokosok a jelenüknek is, meg az utókornak is. Biztosan tudták már akkor is, hogy ezt nem csak a mának készítik, hanem az utókornak is – fogalmazott a politikus, majd feltette a kérdést: mit is üzen nekünk ma ez az ünnepség?