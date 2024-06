Egy estére a város legnagyobb és leghangulatosabb mozijává alakul a Végvári Vitézek tere, közölte az Agria Film Kft. Az Eger-patak partján június 28-án, péntek este két filmet is vetítenek.

A közlemény szerint az óriás Ledfalon este 7 órától a Wonka című családi kalandfilmet nézhetik meg a térre látogatók. Willy Wonka izgalmas, szórakoztató és tanulságos története garantáltan leköti a kisgyermekes családokat, de még az idősebb korosztályt is. Majd 9 órától a ’80-as évek leghíresebb zenekarának dalaira, az ABBA slágerekre épülő Mamma Mia! filmet vetítik. A romantikus sztori, a jó zenék, csodálatos görög helyszínek és kiváló színészek biztosítják, hogy ezen a nyári estén, a barokk belvárosban kikapcsolódhasson a néző.

Felhívták a figyelmet, hogy a helyszínen friss popcorn, nachos, hot-dog, valamint hideg üdítők, sör és a legjobb egri borokból készült fröccsök is kaphatóak lesznek. A mozizáshoz a kényelem is elengedhetetlen: a lépcsősoron kialakított nézőtéren párnákon lehet elhelyezkedni, de rendelkezésre állnak asztalok és padok is. A rendezvény látogatása ingyenes!

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)