A vasárnapi önkormányzati választásokon sok helyen 60 százalék közeli volt a részvételi arány. Novajon kis híján a választók 58 százaléka elment szavazni annak ellenére, hogy csak egy polgármesterjelölt volt, Demkó Gábor (Fidesz-KDNP), aki jelenleg is vezeti a települést.

– Valóban magas volt a részétel annak ellenére, hogy nem indult senki más a polgármesteri székért. Köszönöm a választópolgároknak, hogy éltek szavazati jogukkal. Terveim szerint folytatódik a munka a településért, célom, hogy a mezőkövesdi bekötőút megújuljon a következő ciklusban, illetve a még fejújításra szoruló belterületi utak és járdák felújítása is megvalósulhasson. Szeretném továbbá, hogy a római katolikus templom feljáratának burkolatát rendbe tehessük, új díszburkolat készülhessen. Mindehhez reméljük a kormányzat hathatós segítségét és közbenjárását – osztotta meg terveit.

A képviselő-testület független tagokból áll majd: Csuhai Imre, Hargitai Adrienn, Bögös Mónika, Hegedűs József, Tóth Gábor és Bartók Miklósné alkotja a testületet. Demkó Gábor elmondta, úgy látja, olyan képviselőket választottak a novajiak, akikkel a szakmai közös munka pártpreferenciáiktól függetlenül hatékony lehet majd a ciklusban.

Noszvajon szintén nem akadt kihívója Szabó Péternek (Fidesz-KDNP), aki a pártszövetség megyei listájáról a vármegyei közgyűlésbe is bejutott. A részvétel itt is rendkívül magas, 61 százalék volt.

– Mindkét szavazókörben magas részvétel mellett, problémamentesen zajlott le a választás. Nyilván ez a részvételi arány ahhoz képest is magas, hogy nem volt másik polgármesterjelölt, hiszen a települési közösségekben alapvetően a polgármester kiléte szokta jobban megmozgatni az embereket. Köszönöm mindenkinek aki élet szavazati jogával Noszvajon, illetve Heves vármegyében is. Köszönöm a bizalmat azoknak, akik a Fidesz-KDNP listájára szavaztak! Örülök, hogy a vármegyénk 121 településéért is dolgozhatok azzal a lendülettel, amivel eddig Noszvajon is – értékelte a választást Szabó Péter.

Elmondta a noszvaji képviselő-testülettel is elégedett, 4 régi és 2 új tagot választottak meg a helyiek.