Tizennyolcan alapították meg a civil szervezetet húsz esztendeje, 2004. május 16-án – tájékoztatta portálunkat dr. Sipos Mihályné szóvivő. Olyan emberek hozták létre, akik hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, a szakmájukban és a magánéletükben egyaránt magas etikai normákat követnek, s támogatják világszerte a békére való törekvést, a nemzetek közötti jó viszonyt. A jelenlegi tagok minderre emlékeztek a közelmúltban rendezett összejövetelükön, amelyen felelevenítették az elmúlt két évtized alatt végzett jószolgálati munkájukat, a sok-sok közös programot, baráti rendezvényt.

Különleges alkalom volt ez azért is, mert ekkor avatták fel a vármegyeszékhelyen a jelenlévők azt a Rotary-kerék szobrot, amely néhai tagtársuknak, Szabó Csabának a klubra hagyományozott adományából és széles körű összefogással készült. A szóvivő arra is kitért, hogy ilyen, az egymás segítését szimbolizáló emlékhely szerte az országban, a világban, és most már Egerben is látható.

A hagyomány szerint ezúttal is forgott a Rotary-kerék az egri szervezetben. Véget ért dr Dávid Mária elnöki időszaka. Ő a tagok javaslatára magas szintű elismerésben részesült, megkapta a klublánc egyik alapítójáról elnevezett Paul Harris-díjat. Július elsejétől újabb egy esztendőre Laczkó István vette át új klubelnökként az elnöki láncot. Székfoglalójában ismertette a terveit, javaslatait, ezek alapján ez az év is tartalmas lesz.