Idén először szervezték meg a Rumini tábort az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Az öt napos napközis táborban Rumini, a matróz kisegér kalandjait élhetik át az alsó tagozatos gyermekek. A közös olvasás mellett kézműveskedésben és aktív, mozgásos játékokban bontakozhatnak ki a táborozók.

Rumini, a matróz kisegér kalandjait élhetik át a táborozó gyerekek

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Gyuricza Anita, az Egri Kulturális és Művészeti Központ közművelődési szakembere elmondta, hogy a nagy volt az érdeklődés a táborra és a gyermekek nagyon jól érzik magukat.

A keddi Rumini nap pólófestéssel telt

– A Rumini világa tábort azért hirdettük meg, mert az alsó tagozatos diákoknak még ma is kötelező olvasmány Berg Judit Rumini című könyvsorozata. Nagyon sok kislány és kisfiú szereti ennek a matróz kisegérnek a történetét, ezért választottuk ezt a tábor témájának. Sokan a gyermekek közül már olvasták a mesét, de vannak olyanok is, akik még nem tudnak olvasni, ezért úgy alakítjuk a játékokat és foglalkozásokat, hogy mindenki számára érdekes és érthető legyen. Reggel nyolctól délután négy óráig igyekszünk a legtöbbet kihozni a gyermekekből, de természetesen a programok mellett jut idő a háromszori étkezésre és egy kis pihenésre is – részletezte a tábor menetét a főszervező, Gyuricza Anita.