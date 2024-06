Szólóénekesnőként és különböző zenekarok énekeseként is kipróbálta magát. Első saját zenekara a FlowFactor volt, de tagja volt az IALAZ, a Gönczi Gábor és a Smile Rock Circusnak, az OrganStation zenekarnak. Énekelt Gonda László formációiban, rendszeresen fellép Báder Ernővel és cigányzenekarával is. Szólókarrierbe kezdett, magyarul és angolul jelenteti meg saját szerzeményeit. Repertoárja nagyon széles, a könnyű- és komolyzene több területét öleli fel a popslágerektől a klasszikusokig. Különleges zenei adottságát kitartással és szorgalommal fejleszti. Szerepelt a The Voice Magyarország zenei tehetségkutató műsora élő show-jában. Országszerte rendszeresen fellép, ugyanakkor gyöngyösi kötődésére büszke és örömmel vállal szülővárosában is fellépéseket.

A Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért kitüntetést megosztva vehette át Árvai Hanna Dóra és dr. Watti Rézan.

Árvai Hanna Dóra köszöntésében az állt, hogy 2015-ben, 10 évesen kezdte tanulmányait a gyöngyösi Berze gimnáziumban. Korosztályához képest érettebben gondolkodó, felelősséget vállaló személyiség. Feladatait örömmel, kitartóan végezte, az osztály, majd az iskola közösségi életét lelkesen formálta, és rövid idő alatt mindenki által elfogadott, szeretett tagjává vált a Berze közösségének. A diákvezetői szerepe 6. osztályos korában kezdődött, amikor osztálytitkárrá választották társai. Türelemmel és kedvességgel intézte a közösség ügyes-bajos dolgait, megmutatva, hogyan lehet annak érdekében önzetlenül tevékenykedni. Intelligenciája kimagasló, empátiakészsége szívet melengető. 2019 óta volt közmegelégedésre az iskolai diákönkormányzat vezetője. E feladatok komoly idő- és energia ráfordítást igényeltek, de töretlen lendülettel, rofi módon fogta össze és irányította a tagokat. Ennek is köszönhető a rengeteg program, melynek szervezése és irányítása a munkáját dicséri. Soha nem lehetett tőle hallani, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. A legnehezebb pillanatokban is nyugodt, higgadt, pozitív tudott maradni. Mindezen megbízatásai mellett tudott időt szakítani más közösségi csoportokra is, így lelkes tagja volt a Művészeti Önképzőkörnek és a Muzsikus Céh Vegyeskarnak is, de tanulmányait sem hanyagolta el soha. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán elsőéves hallgató.