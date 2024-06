A koszorus halott temetésére, kinek koporsóján ott diszelegtek az őt megillető katonai jelvények is, kimozdult az egész város, sőt a szomszédos községek (a tisza örsiek nemzeti zászlójuk alatt is), meg távolabb vidékek érdekeltjei is számosan jelentek meg, ugyanannyira, hogy a tisztelgő sereget, merre a halotti kiséret vonult, a város utczája alig volt képes befogadni.

A gyászszertartásnál feltünt a tisza-örsi alelemi iskola tanonczaiból, s a köznépből alakult dalárda, mely a helybeli reform. iskola énekkarával felváltva zengte saját szomoru dallamiat; - nem különben feltünt a volt nemzetőrseregnek önkéntesen alakult egy pár szakasza, volt dobosuk és zászlótartójuk is. A volt honvédtisztek közül is voltak jelen Egerből, Pestről, s egyebünnen, ki közül Rapaics és Cserei volt honvédezredesek a bánatos özvegyet, született Bernáth Mária urhölgyet, két árvája kiséretében karon fogva vezették.

A temetési szertartást háromszori diszlövés, egy mozsárágyu egy pár dörgése, s a „Szózat” megható eléneklése követte..., melyek után a sirhalomra vetett fáklyák komor füstfellege, majd pedig a siró szemek könnyei szálltak.

A megdicsőült halott született Diószegen, Biharmegyében, 1808-ban, s meghalt Pesten folyó évi hó 27-én.

Tariczky Endre

Maczky Emil felelős szerkesztő és Tomcsányi Ferenc társszerkesztő jegyezte az 1901-ben indított lapot

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1910. ÁPRILIS 14.

Hírek.

– Borzasztó szerencsétlenség. A könnyelmüségnek, a vigyázatlanságnak, két áldozata lett, e hó 23-ikán délelőtt. Ugyanis a Brieger-féle vendéglőt, uj átalakitás céljából bontják. A falakat, mely tiszta vörös-téglából áll, egyszerüen eldöntögetik, ily fal-döntés alkalmával, nem vették észre, hogy a mellék-fal, a fő-fal eldöntése által meglazult s az is eldült; alátemette Zöldi Varga Lászlót, kit félholtan szedtek ki a romok alól. S akkor látták, hogy szegény szerencsétlen ember, kétfelé hasadt, ugy, hogy belső részei is láthatók valának. Halállal vivődik s talán, míg e sorok napvilágot látnak, már meghalt. A másik szerencsétlen, Mikula András, kinek lábát törte el a reá eső fel. Minkét áldozat fiatal, nős ember. És e szerencsétlenség egyedül a könnyelmüségnek folyama.