Az első világháború történéseire, áldozataira emlékeztek Egerben, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület által szervezett kiállításon, amelyet a Civil Közösségek Házában láthattak az érdeklődők. Száztíz éve gyilkolták meg a trónörökös párt, de a a hadüzenet csak egy hónap múlva történt. Az egyesület alapító elnökét, Fűrész János nyugállományú honvédmérnök főtisztet kérdeztük a Nagy Háborúról és következményeiről, valamint a ma szomszédunkban zajló háborúról.

Soha többé háborút, üzenték az egri tárlattal

– Hogy sikerült a kiállítás? Milyen céllal gyűjtötték össze a kor relikviáit?

– A 110 éve, a június 28.-i osztrák-magyar hadüzenettel kezdődő I. világháborúra emlékeztünk átfogó tárlatunkkal. A teremben sikerült jól áttekinthetően bemutatni a háború történéseit táblázatokon, fotókon, térképeken. Felkutattunk 18 olyan személyt, akik több korabeli relikviával is rendelkeztek. Az életben maradottak, elesettek után maradt, féltve őrzött családi hagyatékok, vagy a gyűjtők által megőrzött fegyverek, felszerelések, dísztárgyak, dokumentumok beszéltek a kegyetlen évekről. Bemutattunk puskát, kardot, bajonettet, ivó-evő eszközt, sisakot, s számtalan kiegészítő felszerelést, kitüntetéseket, s az azóta megjelent könyveket a háborúról. Előkerültek a megsárgult levelek a frontról, imádságos könyvek, katonafotók, a két katonai szövetséget bemutató térképek, harchelyzet vázlatok, obsitok, lőszerekből készült emlékek, és sok, a kort idéző, személyes tárgy. A legfiatalabb kiállító Vaskó-Vasas László, a legidősebb Sóskuti György volt. Az európai harctereken állított emlékművekről több békekerékpáros útján Bagó Sándor készített fotókat, s videoképes előadást is tartott. Az 1945 után sokat gyalázott hős katonák, nagyapáink, dédapáink emléke előtt akartunk fejet hajtani, emlékezni a testvérekre, vőlegényekre, férjekre, apákra, de azokra az asszonyokra, gyerekekre is, akik a hátországban várták haza őket. Az érdeklődők emlékezettudatába szerettük volna visszaidézni a hős katona fogalmát.