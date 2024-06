Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője a vasárnapi választások előtt több települést is meglátogat és mozgósít. Hatvanból is bejelentkezett.

– Hatvanban a 6-os körzetben is mozgósítottunk Vörös Józseffel. Kérem, hogy a vasárnapi választáson szavazatukkal támogassák Vörös Józsefet, a Fidesz képviselőjelöltjét. Józsit mindenkit ismeri, mert nagyon dolgos ember, jó képviselője lenne a körzetnek.

Továbbá kérem, hogy szavazatával támogassa a Fidesz-KDNP európai parlamenti valamint Heves vármegyei listáját is – emelte ki videójában.

De nem csak személyes találkozások útján, telefonon is találkozik az emberekkel Szabó Zsolt.

Telefonon is igyekszünk mindenkit felkeresni, hiszen a a holnapi választás sorsdöntő lesz. Háborút vagy békét szeretnénk? Ez a kérdés

– mondja.