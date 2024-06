Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora is köszöntötte a szenior akadémistákat.

– A nyár beköszöntével ráhangolódunk az évzárásra, közeledik a végzősök diplomaosztója. A szeniorok is hasonló örömeket élnek most át. Három területen, számítógép-használatból, borkultúrából és egyháztörténelemből hallgathattak előadásokat. Mindhárom nélkülözhetetlen fontosságú. Az egyháztörténelem közelebb visz az egyház szeretetéhez, a számítógép-használat segíti, hogy a századunk kihívásaira tudjunk reagálni, s végül a borkultúra is elengedhetetlen, hiszen az egri bikavér otthonában vagyunk – mondta a rektor.