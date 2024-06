Demjénben június 22-én szombaton elevenítik fel a Szent Iván éjhez kapocsolódó hagyományokat. Szent Iván - éji hagyományokkal és varázslatokkal várnak mindenkit június 22-én, szombaton Demjénben, a Hagyományok Házában, délután öt órától. A kicsiknek, nagyoknak is szóló programok között érdekesség például a Qr-kódos népi szabadulószoba, ahol mindenki megmutathatja, hogy hogyan forognak a fogaskerekei, de lesz táncház és tűzugrás is a szervezők ígérete szerint. Természetesen lesz kézműveskedés, s néhány jó falattal, hűsítő itallal is készülnek.

Az este fellépői pedig az egri fiatalokból álló Aposztréfa zenekar, akik egy hangulatos koncerten mutatják meg a tehetségüket.