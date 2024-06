Végezetül pedig te, kedves Szülő, aki szintén teljesítetted ezt a tanévet, ma egy pillanatra állítsd meg az időt és ülj le 1 bögre kávéval vagy egy pohár limonádéval a kezedben és legyél magadra is büszke! Képzeletben veregesd meg a vállad, mert Te is végigcsináltad, egyengetted az útját egy vagy több csemetének, időre szállítottad őket az adott intézményekbe, külön órákra, készültél fellépésekre, dolgozatokra, versenyekre, logisztikáztad a napokat, a házi munkát, igyekeztél egyeztetni a Fogtündértől kezdve a Mikuláson át a húsvéti nyusziig mindenkivel, miközben próbáltál értelmes és minőségi időt is eltölteni velük, akár otthon, akár máshol, pedig közben folyamatosan azt érezted, hogy ehhez nem vagy elég erős, hogy nincs elég erőd, de végül mégis mindig összeszedted magad és megcsináltad! Szóval most igenis "jár a taps és a sikoly" most neked is! Igen, még akkor is, ha Vacakanyának érezted magad sokszor! Nem baj, ezt is meg kell tapasztalni ahhoz, hogy utána elérjük azt a jóleső érzést is, hogy minden nehézség ellenére mi megcsináltuk! "

Legyen szép nyaratok! - olvasható a bejegyzésben, aminek minden szavával egyetértünk.

