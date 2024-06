Országszerte több hasonló tábor közül választhatnak a fiatalok

A táborvezető, Bóta Gergely főtörzsőrmester, a 60. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőszázadnál vezénylő zászlós elmondta, hogy pályaorientációs jelleggel szervezik ezeket a táborokat. A céljuk az, hogy bemutassák és megkedveltessék a fiatalokkal a katonai pályát.

– Már negyedik éve rendezünk ehhez hasonló erdei táborokat. Eddig Abasáron tartottuk, idén azonban nem csak a helyszínt, hanem a korosztályt is megvariáltuk, így kerültek most a 16-18 évesek Szilvásváradra. A tematikája erdei tábor és próbálunk minél több ismeretet átadni a fiataloknak, amit aztán majd hasznosítani tudnak a civil életben is. Az alaki foglalkozások mindennap kötelezőek, ilyen például a reggeli torna is, de túlélési foglalkozásokon, lövészeten és elméleti oktatáson is részt vesznek a fiatalok. Mivel Szilvásvárad a huszárság és a lovasság egyik központja Magyarországon, így itt betekintést nyerhetnek a katonaság ezen részébe is – részletezte a szilvásváradi honvédelmi tábort a táborvezető.

Elmondta továbbá, hogy a honvédség egész évben, országos szinten szervez táborokat minden érdeklődő számára. Az erdei táborok mellett lehet választani például búvár, drónos, harcos, ejtőernyős és sok másféle tábort is.