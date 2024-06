Közösen nyitotta meg hétfőn Spanyolországban a VitEnoClimat nevű Erasmus+ projekt alatt rendezett szőlész-borász nyári egyetemet dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és Casimiro Mantell Serrano, a Cadizi Egyetem (Universidad de Cádiz) rektora – adta hírül Facebook oldalán az egri egyetem.

Szőlész-borász nyári egyetem az egri és cadizi egyetemek szervezésében

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem/Facebook

Mint írják, a VitEnoClimat Erasmus+ projekt a klímaváltozás negatív hatásaival foglalkozik a szőlészet és borászat területén. A projekt fő célja egy rendkívül modern, hasznos és jövőbemutató elektronikus tananyag elkészítése, amely az öt konzorciumi partner – a University of Padova, az EPLEFPA Bordeaux Gironde, a University of Cádiz, a Polytechnic Institute of Bragança, valamint a konzorciumvezető egri egyetem – tapasztalatain és jó gyakorlatain alapul. A programban két nyári egyetem is szerepel, az elsőt tavaly tartották Egerben, a második május 27-én kezdődött a Cadizi Egyetem jerezi campuszán.