Hétgyerekes anya, háziorvos, természetgyógyász, író és most már forgatókönyvíró is. Mangó Gabriellának csecsemőként azt jósolták, talán sosem lesz normális. Végül igazuk is lett – mondja a közben influenszerré is vált orvos a Forbesnak.

Szörnyű dolgokat élt át csecsemőként a gyöngyösi háziorvos

Fotó: Sebestyén László / Forrás: Forbes.hu

Egész életemben igyekeztem kilépni a keretek közül

Nem én vagyok az első, aki hitetlenkedik. Amikor 2014-ben jelölték a Rácz Zsuzsa író alapította Richter Aranyanyu-díjra, felszaladt a zsűri tagjainak szemöldöke. Hiszen ezzel a névvel már találkoztak, néhány évvel korábban küldött be novellákat a Terézanyu pályázatra. De akkor a döntőben kiesett, mert meg voltak róla győződve, hogy – bár jó sztorit hozott – biztosan egy kitalált személy. Kiderült, nem az, így különdíjat kapott az orvosok között, mert annyira nehéz volt besorolni kategóriákba.

Hogy ki vagyok, azt az adott nap is meghatározza. De az biztos, hogy egész életemben igyekeztem kilépni a megszokott keretek közül. Eleve azzal kezdődik, ahogy születtem.

Nehézségek leküzdése

Gabi hét hónapra érkezett, kikericssárgán. Az Rh-összeférhetetlenség miatt rövid idő alatt háromszor kapott vérátömlesztést, majd még csecsemőként sugárkezelték egy a derekán lévő folt miatt.

Az orvosok azt mondták a szüleimnek, elképzelhető, hogy sosem leszek teljesen normális. Bizonyos értelemben nem is lettem az

– mondja a hírportálnak nevetve.

A jövendöléseknek azért többször is ellene ment, például amikor az orvosi egyetem ötödévében terhes lett. Ekkor tudta meg, hogy a sugárkezelés miatt mindössze öt százalék esélyt jósoltak neki arra, hogy épen maradtak a petefészkei és valaha gyereke lesz. Aztán az első után szült még hatot.

Mint írják, sem emiatt, sem a látása miatt nem volt soha betegségtudata, hiszen nem tudott róla, hogy lenne miért. Szülei nem beszéltek neki róla, titkolták, hogy megvédjék. De ő rengetegszer kérdezte az édesanyját, vajon mindenki ilyen furcsán lát-e, ekkora-e az eltérés a két szeme között, normális-e ez a homályos látás? Aztán tizennégy évesen a kismotor-jogosítványhoz szükséges vizsgálatra állt sorba az osztálytársai között, amikor az orvos megkérdezte: mit akarsz te vizsgázni, hiszen félig vak vagy!