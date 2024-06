Akadnak olyan helységek szűkebb hazánkban is, ahol nem kell túlzottan izgulniuk a jelölteknek, vajon elnyerik-e a kívánt pozíciót. Heves vármegyében huszonhat olyan település van, ahol egyetlen jelölt indul a polgármesteri tisztségért. Ők tehát hátradőlhetnek, mivel nem kényszerülnek versenyre. Valójában rájuk akár egyetlen érvényes szavazat is elég ahhoz, hogy betölthessék az áhított pozíciót. Két településen, Ostoroson és Tarnaszentmárián pedig az önkormányzati képviselői helyekre is éppen annyi jelölt akad, mint amennyien bekerülhetnek a testületbe.

Települések, ahol már megvan, ki lesz a polgármester

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Ők az egyedüli jelöltek, akik vélhetően már polgármesternek érezhetik magukat, mivel nem találtak kihívóra: