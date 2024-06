Gyerekkoromban "Sumák" Gyuszin láttam először tetoválást. Jobb öklén az "ÜSS!", a szív felőli kezén pedig a "Mari" felirat virított. Nem nyűgözött le, inkább idegesítő volt. A verekedést világ életemben utáltam, nem is keveredtem ilyen szituációba soha. Ami pedig a Marit illeti, nem ő volt a legszebb lány a faluban, az biztos. Úgy is mondhatnám külleme vetekedett a csordából hazafelé tartva folyton elkóborló tehenünkkel. Igazából nem is ez a lényeges, hanem az a tény, hogy neve örökre beíródott "Sumák" Gyuszi bőrébe. Akkoriban persze ez a fajta feliratozás igencsak ritkaság volt, legtöbbször börtönviselt embereken lehetett felfedezni. Biztosan innen a tetoválással szembeni berzenkedésem.

Az előítéleteimet pedig ideje levetkőzni, hiszen lassan minden második fiatal visel valamilyen "feliratozást". Legújabban éppen egyetemista nevelt fiam rajzolzoltatta ki az alkarját. El is magyarázta amit láthatok: az iránytű eredetileg a szerencse és a védelem szimbóluma volt a feltérképezetlen vizeket felfedező tengerészek és matrózok számára. Manapság inkább a vándorlást, a kalandot, a függetlenséget és a spirituális útmutatást képviseli. A pálmafa népszerű választás azok körében, akik szeretik a tengerpartot és a trópusi helyeket. A kikapcsolódást, a békét és a gondtalan életmódot szimbolizálja.

Bevallom, mutatósra sikerült a tetkója, olyanra, amit majd idős korában se kell különösebben szégyellnie. Talán akkor sem, ha úgy fordulna a világ, hogy a makulátlanul tiszta bőrfelület lessz ismét a trendi. Mert egy dolog tuti: a divat igencsak gyorsan változik.

