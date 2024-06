A Tisza-tavi strandok tárt kapukkal várnak, az I Love Tisza-tó ezúttal is összeszedte, hol mennyiért csobbanhatunk. A Tisza-tavi strandok közül az egyik legnépszerűbb Tiszafüreden van, ami egyébként az egyik legrégebbi: 1902 óta fürdőhely. A homokos plázs mindenkit vonz, ahogy a vízi játszótér, gasztrosarok, játszótér is. A felnőtt belépő 1400 forint, a gyermek 950.

Ha csúszdázni szeretne, akkor mindenképp Abádszalókra vegye az irányt. Három óriáscsúszda várja a bátrabbakat, de aki vissza akar venni a tempóból, annak mini-golf pálya is elérhető, több nehézségi szinttel. Homokfocizni is lehet, és strandröplabdázni is van lehetőség a strandon. A part homokos, lassan mélyül, így a kisgyermekes családok is jól érezhetik magukat. A felnőtt napijegy itt 1800, míg a diák és nyugdíjas 1500.

A 22 éves poroszlói strand szintén számos kikapcsolódási lehetőséggel várja a fürdőzni vágyókat. A Tisza-tavi strandok egyik leginkább családbarát helye ez a strand, aminek a homokos partja a gátkorona tövében található, a partja lassan mélyül, így nem kell attól tartani, hogy néhány lépés után állig elmerülünk. Ha egy család ideérkezik, annak minden tagja megtalálja a neki való elfoglaltságot. Ha ránézünk a jegyárakra láthatjuk, hogy felnőttként 1200-at, míg gyerekként 700-at kell kifizetni.

A Tisza-tavi strandok közül a sarudi Kalandpart strandon a vízi programok óriási tárházának lehetőségei közül választhatunk. A 28 négyzetkilométer területű Sarudi-medence partján fekszik a strand, amely szintén rengeteg lehetőséggel vár mindenkit. Ilyen például az Aprajafalva pedálpark, ahol a kicsik különféle lábbal hajtós kocsikban tekerhetnek. A négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni, hiszen az EbPart kutyastrandon hűsölhetnek. De találhatunk trambulinpartot és mászóbázist is, sőt, játszótér is vár a kicsikre. Itt különböző időszakokra különböző árak érvényesek, így a részletekért érdemes a honlapjukra ellátogatni.

A Tisza-tavi strandok egyik leghangulatosabb strandján teraszbútorok várják a látogatókat és két új épületet is felhúztak, amelyben ajándékbolt is helyet kapott. Megújultak szintén a vizesblokkok, a büféhez tartozó női és férfimosdó, illetve itt egy cseréptetővel ellátott pavilon is megtalálható a tiszanánai Álomparton. A parton napozóteraszok, strandbútorok várják a pihenni vágyókat, de aki a napsugárzás elől akarna elbújni, a napernyők védelmét is élvezheti. A homokos strandon a part lassan mélyül, így a kisgyerekes családok kedvelt helye. A felnőtt jegy 1500 forintos, míg a diák 1000.