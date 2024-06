A tiszavirágzást és magukat a tiszavirágokat is veszélyezteti a folyószabályozás, a vízszennyezés és az élőhelyek eltűnése. Az intenzív mezőgazdaság, a vegyszerek használata és a klímaváltozás mind hozzájárulhatnak a populációk csökkenéséhez. Éppen ezért fontos az élőhelyek védelme és a fenntartható vízgazdálkodás, hogy megőrizhessük ezt a csodálatos természeti jelenséget a jövő generációi számára is, mivel a tiszavirágzás nemcsak ökológiai, hanem kulturális szempontból is fontos. Az esemény számos turistát vonz a Tisza partjára, akik tanúi szeretnének lenni ennek a különleges jelenségnek.