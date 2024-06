Az idén 21. alkalommal megrendezett Decanter World Wine Awards a nemzetközi borvilág egyik legmagasabb presztízsű borversenye, amelyre idén 18 ezer 143 tételt neveztek 57 országból. A tételek elbírására mintegy 250 borszakértő, köztük 20 Master Sommelier és 61 Masters of Wine gyűlt össze Londonban. A június 19-én nyilvánosságra hozott eredmény szerint a zsűri 50 Best in Show, 117 Platina, 643 Arany, 5977 Ezüst és 801 Bronz érmet osztott ki.

A bronzérmes Academia Egri Csillag

Forrás: uni-eszterhazy.hu

A versenyről az egri borvidék pincészetei is több érmemmel tértek haza. Ezüstérmet nyert az Attila Pince 2019-es Cabernet Franc, a Thummerer Pincészet 2020-as Egri Bikavér Classicus és 2020-as Superior Cabernet Sauvignon bora, a Rege Borászat 2022-es Kadarkája. Három ezüstérmet nyert a St. Andrea Pincészet, a 2022-es Mária Nagy-Eged-Hegy Dűlő Cuvee Grand Superior, a 2022-es Áldás Superior és a 2019-es Nagy-Eged Grand Superior.

A bronzérmes Academia Egri Bikavér

Forrás: uni-eszterhazy.hu

Bronzérmet is többen elhoztak a megmérettetésről. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete, az Academia 2022-es Egri Csillaga és 2021-es Egri Bikavére is bronzérmet szerzett. Mellettük a Petrény Winery két bora – a 2016-os Superior Cabernet Franc és a szintén 2016-os Superior Cabernet Sauvignon –, a Torma Pince 2018-as Moro bora, a St. Andrea Pincészet két bora – a 2022-es Boldogságos Dűlő Egri Csillag Grand Superior és a 2021-es Merengő Superior – hozott ilyen érmet. Emellett a Rege Borászat három nedűje – a 2022-es Síkhegy Grand Superior Viognier, a 2021-es Egri Csillag Superior és a 2021-es Rege Egri Grand Superior Merlot –, valamint a Juhász Testvérek Pincészete három bora – a 2019-es Végtelen Grand Superior, a 2023-as Irsai Olivér illetve a 2021-es Premium Selection – szerzett bronzot.