Az Ételt az Életért Alapítvány minden nap várja a rászorulókat, így volt ez pénteken is Egerben a Tűzoltó téri osztópontokon. Nyolcas Olivér, az alapítvány egri elnöke elmondta: az Élelmiszerbank programjainak köszönhetően az áruházakból is rendszeresen kapnak még fogyasztható péktermékeket, gyümölcsöket, zöldségeket, emellett állami támogatással valósítják meg az étkeztetést, minden hétköznap. Többfelé is szállítanak a krisnások és önkénteseik, magánemberként a Tűzoltó Múzeumnál lehet kérni az egy tál meleg ételt, mindig 14 órakor.

Minden hétköznap osztanak melegételt.

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Mint mondta, e pénteken is osztottak melegételt, mely kiegészült tartós élelmiszercsomaggal. A csomagban, melyet 750 ellátottjuk közt osztottak ki, tej, lekvár, rizs, kukorica és zöldborsó konzerv, keksz, csokoládé, cukormentes kávé, vegyes élelmiszer és tészta is volt.