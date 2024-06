Két gyöngyösi műemléképület régóta várt felújításának részleteit ismertette a napokban Hiesz György polgármester és dr. Lénártné Benei Anikó, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a volt Angyal csárda Angyal udvarként kel új életre, míg a Püspöki út 23. szám alatti épület innovatív ifjúsági központként fog működni a rekonstrukció végeztével.

A volt Angyal csárda Angyal udvarrá változik

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Hiesz György elmondta, hogy az Angyal csárda Gyöngyös fogadója volt, nem is rossz hírű.

– Régóta kerestük a megfelelő funkciót az erősen leromlott állapotú épület hasznosítására. Ezeket a műemléki épületeket a magánszféra nem nagyon tudja kezelni, mert nagyon szigorúak a műemléki hatóság előírásai, így végül az államra, illetve az önkormányzatra marad a működtetés feladata. Amikor az Angyal csárdáról gondolkodtunk, több funkció is felmerült. Végül két olyan fontos feladat mellett döntöttünk, amelyekhez viszonylag könnyű megszerezni mindkét épületnél az induló forrást, és amelyeknél a normatív finanszírozás révén el tudják tartani magukat a kialakítandó intézmények – emelte ki Hiesz György.

Mint megtudtuk, a több mint 270 éves, Pesti út 2. szám alatti Angyal csárda hosszú ideig szociális bérlakásként funkcionált. A felújítás során az elmúlt 100 évben bekerült válaszfalak és egyéb másodlagos szerkezetek visszabontása után, az elsődleges szempont a műemléki épület eredeti térstruktúrjának visszaállítása, homlokzati nyílásainak rekonstrukciója, és ezután az új funkciók kiszolgálását biztosító helyiségek elhelyezése lesz, ezért a leendő funkció meghatározásakor a belső elrendezést is figyelembe kellett venni.

– A demencia mára népbetegséggé vált, és Gyöngyösön is egyre többeket érint, ráadásul külföldre költöző fiatalok miatt egyre több idős marad magára. Erre a helyzetre reagálni kell, ezért az épület déli szárnyába demens betegek és nyugdíjasok nappali foglalkoztatója, az északi szárnyba pedig a gyermekjóléti iroda költözik be. Az új funkció méltó az épület múltjához és történelmi örökségéhez. Mivel mind a két funkció segítségre szoruló, vagy nehéz élethelyzetben lévő emberek támogatását biztosítja, ezért az új intézmény neve Angyal udvar lesz. Az ide érkezők élményszerű épület- és udvarhasználatát egy kialakított ligetes kert fogja szolgálni. Energetikailag is a 21. század követelményeihez alakítjuk a barokk épületet, amelynek belső falfelületein művészi alkotások lesznek láthatók. Az épület mintegy 400 millió forintból újul meg – foglalta össze Hiesz György.