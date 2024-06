– Milyen programmal vágtak neki a helyhatósági választásnak?

– Négy kiemelt téma köré tudom ezeket csoportosítani. Egyrészt átlátható önkormányzati működést ígértünk, azaz a lakosság megfelelő tájékoztatását, a pályázatok nyilvánossá tételét, a pályázati pénzekkel való elszámolást. A közösségi programok szervezésében egy közösségi hely kialakítását céloztuk minden korosztály számára. Programként szerepelt ezen belül a sportélet kifejezett támogatása, valódi közösségi élet létrehozása, a meglévők újraszervezése. De nem feledkeztünk meg arról sem, hogy szükséges javítani a köztisztaságot, például több kuka kihelyezése, hulladékudvar kialakítása révén.

– Úgy tudjuk, hogy része volt programjuknak az idősek segítése és a falusi turizmus erősítése is. Mit értettek ez alatt?

– Ami az időseket illeti: a házi segítségnyújtás erősítését, a falubusz rendeltetésszerű használatát a lakosság ügyei intézésére, valamint az idősek otthona korszerűsítését jelöltük meg feladatként. A falusi turizmus erősítését is célul tűztük ki. Ezt részben a közlekedés rendjének felülvizsgálatával, nyilvános WC-k kialakításával, szúnyoggyérítés fokozásával, a hagyományos falusi életérzés bemutatásával, kutyabarát strand kiépítésével gondoljuk megvalósítani. Célunk az, hogy rendezett, tiszta településkép alakuljon ki. Az a fontos, hogy az itt élő és az ide látogató is jól érezze magát a településen.