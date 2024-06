Portálunk korábbi híradásaiból is tudható, hogy ezeken a havi egyszeri eseményeken van, aki helyben fogyasztja el az ebédet a művelődési ház előterében megterített asztaloknál, s van aki hazaviszi magának, hozzátartozójának.

Tóthné Szabó Anita a település polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy a téli, tavaszi hónapokban, azoknak az utolsó napjainak valamelyikén egy alkalommal meleg étellel várják a település lakóit. Egy-egy alkalommal kettőszázhúsz adag ételt tudnak kiosztani az érdeklődőknek.

– Önkormányzatunk szervezésében történik ez meg, de sok támogatónk van, akik vállalkozók, magánszemélyek. Vezetésemmel, képviselőtársaimmal, intézményvezetőkkel, munkatársaimmal nagy figyelmet fordítunk arra a rétegre is, akiknek szüksége van a segítségre, támaszra. Rendszeresen szervezünk ezért ruha, cipő, tartós élelmiszer osztást is – mondta a polgármester.

A faluvezetőtől megtudtuk azt is, hogy a következő adományt a napokban, június 4-én kedden osztják, amikor is a Szent László Rend adományát juttatják el a lakossághoz. De nem lesz megállás később se –bár most a nyári hónapokban szünetel majd a havi főzés – terveik szerint október-november végén folytatják.

Egy helybéli, Gulyás István portálunknak elárulta, hogy rendszeresen igénybe veszi ezt a támogatási formát, ami egy igen becsületes adag meleg étel.

– Köszönjük Pásztor István alpolgármesternek, hogy ezt számunkra elkészíti, megszervezi az osztást és valóban ízletes ételt kapunk minden alkalommal, nagyon jó kezdeményezésnek tartom és bízom a folytatásban – fogalmazott.

És ha már kérdeztük tovább folytatódott a köszönet, ami szólt a polgármesternek és az alpolgármesternek egyaránt. Konkrétan azért, mert Gulyás úr szerint a kéréseit, a lakosság kéréseit mindig próbálják teljesíteni.

– Például a Gárdonyi úton járdát kaptunk az elmúlt évben, csatornázást kapott a falu. Azt szeretném még elérni, hogy az előttünk lévő utca aszfalt borítást kapjon. Hallom, hogy belvíz elvezetésre pályázaton nyert a település, véleményem szerint ez is hozzájárul majd a komfortérzet javulásához – sorolta a helybeli lakos.