– Felnémet képviselőjén kívül 4 ember került be listáról, aki nem az ön frakciójának lesz a tagja. Mire számít, milyen lesz a közös munka?

– Ezt már korábban is leszögeztem: párbeszéd alapú, szakmai döntések mentén képzelem el a munkát, ebben minden képviselőre számítok. Természetesen, ha a javaslataik a város érdekét szolgálják és nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni, akkor nem lehet és lesz akadálya, hogy figyelembe vegyük, mit szeretnének vagy javasolnak. Ellenkező esetben viszont ne számítson támogatásra senki.

– Van-e olyan dolog a város működésével, vagy akár városképpel kapcsolatban, amin már szinte biztos, hogy változtatna?

– A programomban is hangsúlyoztam, hogy a közterületek állapotán sürgősen változtatni kell. Nyilván eleinte olyan dolgokat tudunk hatékonyan megvalósítani, amihez rövidtávon lehet nyúlni és ezzel gyors, hatékony eredményt lehet elérni, például egy egyszerű átszervezéssel. Tiszta, rendezett Egert szeretnék. Ez sem egyik napról a másikra valósul meg, de pár hónap alatt talán elérhető az az állapot, amit elfogadhatónak tartok. Meg kell nézni, hogy mi az akadálya a megvalósításnak: a pénz vagy a humánerőforrás esetleg a technikai feltételek. A gátak megszüntetésére meg kell hozni a megfelelő döntéseket. Október előtt már többet fogok tudni.

– Rendszeresen beszámoltunk a közgyűlési döntésekről és a városgondozás közterületekre szánt forrása nem nőtt az elmúlt években, viszont az árak emelkedtek. Milyen pozitív példákat emelne ki hazánkból amire azt mondaná, szeretné, hogy Eger is ilyen vagy hasonló színvonalú legyen?

– Veszprém lakosságszámban, turizmusában épített- és kulturális örökségében hasonló kaliberű város, mint Eger. Ha most egy egyszerű választ vár, azt tudom mondani, hogy Veszprémet kell behozni. Jártam ott, láttam milyen a város. Éppen ezért egyeztettem is az ottani városvezetéssel néhány hónapja, és kaptam ígéretet arra, hogy a következő időszakban betekintést engednek a működésbe, a szervezésbe és megismerem azokat a jó gyakorlatokat, ami adaptálható Egerre. A fizetőképes turisták megnyerése is hatalmas ugrást jelentene a város életében. Ehhez minőségi programok, modern városmarketing szükséges. Nyilván más helyzetben vannak, hiszen jóval nagyobb a bevételük az iparból, a helyi gazdaságból. Egyrészt majd Egernek ebbe az irányba is el kell indulnia, hiszen a sikeres város kulcsa ez is a turizmuson és a borkultúrán túl. A meglévő vállalkozásokkal kapcsolatot kell tartani, azokat segíteni kell, illetve fejlesztenünk kell az infrastruktúrát, hogy új vállalkozások telepedjenek meg városunkban. Az M25 révén már jobban benne vagyunk a főváros agglomerációjában, de ha a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc gazdasági háromszög velünk egy négyszöggé bővülne, annak örülnék.