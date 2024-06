Választás 1 órája

Voks 2024: élő eredményváró a Heol.hu-n

19 órakor lezárultak az urnák, elkezdődik a szavazatok összesítése Heves vármegye szavazóköreiben is. A Heol.hu élő hírfolyamában most következnek a legfontosabb helyi adatok, de kitekintünk az országos eredményekre is.

A szavazókörök nyitásától követtük a Heves vármegyei eseményeket, most pedig a választási eredmények alakulásáról, első reakciókról, elemzésekről is beszámolunk. A nap legfontosabb, voksolással kapcsolatos eseményei, részvételi adatai korábbi cikkünkben elérhetőek. 19 órakor lezárultak az urnák

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap A legfontosabb tudnivalók: Június 9-én a helyhatósági mellett európai parlamenti választást is tartottak. A nemzetiségi önkormányzatok és a vármegyei közgyűlés összetétele is most dőlt el.

Először a polgármester-választás szavazólapjait számlálják meg a bizottságok, ezt a képviselő-testületi tagokra leadott szavazatok követik. Ezután számlálják össze a vármegyei közgyűlésekre leadott szavazatokat, végül az EP-választás szavazólapjai következnek. Így először a polgármester-választások eredményei kerülnek fel a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalára.

tájékoztató oldalára. További adatok, frissülő eredmények a választásról elérhetőek választási aloldalunkon. 19:00 Bezártak a szavazókörök Mint azt az MTI is írja, a szavazás befejezését követően a szavazatszámláló bizottságoknak az urnák felbontása előtt több adminisztratív feladatot el kell végezniük: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát (külön a nemzetiségenként megjelentek számát is), csak ezek után bonthatják fel az urnákat. A bizottságoknak ellenőrizniük kell, hogy az urnák sértetlenek-e, ha nem, akkor ezt rögzíteniük kell a rendkívüli események jegyzőkönyvében. (A bizottság dönt arról, hogy az urna sérülését figyelmen kívül hagyva belekeveri annak tartalmát a többi szavazólap közé vagy a sérült urnát nem bontja fel.)

