– Az európai parlamenti képviselők választására az egész országban azonos tartalmú szavazólap szolgál, amelyen érvényesen legfeljebb egy listára adhatjuk le a szavazatunkat. Ezen szavazólapok a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében kék színű kerettel lesznek ellátva. Június 9-én az Európai Parlamenti képviselők, a polgármesterek és a képviselő-testület tagjainak általános választásán túl nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor kerül. Ezen a választáson csak a regisztrált nemzetiségi választópolgárok vehetnek részt, még pedig azon a településen, ahol a helyhatósági választás kapcsán is az urnák elé járulnak. Ezen szavazólapok zöld színűek lesznek, és a szavazást követően a nemzetiségi választópolgároknak azokat egy zöld színű borítékba szükséges helyeznie, le is zárva a zöld borítékot – ismertette dr. Barta Viktor.

Összesen 11 listára szavazhatunk az európai parlamenti választáson, sorrendjük a következő:

MEMO (Megoldás Mozgalom) LMP – Zöldek (LMP- Magyarország Zöld Pártja DK - MSZP - Párbeszéd- ZÖLDEK közös lista (Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd - a Zöldek Pártja) 2RK Párt (Második Reformkor Párt) MMN (Mindenki Magyarországa Néppárt) Momentum (Momentum Mozgalom) FIDESZ - KDNP közös lista (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt) Jobbik (Jobbik – Konzervatívok) TISZA (Tisztelet és Szabadság Párt) MKKP (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) Mi Hazánk (Mi Hazánk Mozgalom)

A TVI vezetője kérdésre elmondta, a polgármester- és képviselőjelöltek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati választás jelöltjeinek a szavazólapon szereplő sorrendjét az adott településnek a jelöltek nyilvántartásba vételéről is döntő helyi választási bizottsága nyilvános sorsolással döntötte el még május 6-án.

Választási kisokos: mozgóurnát még a választás napján is kérhetünk

A jegyző felhívta a figyelmet, hogy mozgóurnát a választási eljárásról szóló törvény szerint csak az kérhet, aki

• egészségi állapota vagy

• fogyatékossága vagy

• fogva tartása miatt gátolt a mozgásában.