– Nemzetközi választási megfigyelőket kértünk Gyöngyösre – jelentette be Szókovács Péter, a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület (VSZE) gyöngyösi polgármesterjelöltje a közösségi oldalán.

Forrás: Szókovács Péter/Facebook

– A magyar választások tisztaságáért rendszeresen aggódó, hazánkba két éve is megfigyelési missziót küldő nemzetközi szervezetnek küldtünk levelet! Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) figyelmét magyarul és angolul is felhívtuk arra, hogy mi várható Gyöngyösön! Ha valóban gyanús dolgokat keresnek, Gyöngyösre jöjjenek! A levélben hivatalosan megfogalmaztuk, de akár egyszerűen is megtehettük volna: keressenek kiosztásra felhalmozott élelmiszercsomagokat! Akik pedig erre készülnek, remélem tudják: nem csak a kiszolgáltatottságot használják ki, hanem Gyöngyös egyik legnagyobb problémáját akarják további 5 évre, talán már visszafordíthatatlanul konzerválni! Nem csak a törvény előtt, hanem a lelkiismeretükkel is el kell majd számolni! Arra kérek minden érintettet, legyen bátorságuk bizonyító videót és fotót készíteni, mert egyszer végre meg kell állítani ezt, egyszer végre ki kell lépni ebből a méltatlan helyzetből! Segíteni fogunk! Itt az idő! – fogalmazott Szókovács Péter.

Választási eredmények

