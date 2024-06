Még hozzátette, a képzés két féléves lesz, s végül megköszönte az egyetemmel a munkában közreműködők jelenlétét és partnerségét. Közölte, a kormány a szakirány elindításának támogatása mellett ösztöndíjrendszert is kínál annak érdekében, hogy egyházak és szerzetesrendek munkatársai is el tudják végezni a képzést. Jelezte, az oktatás két féléves lesz és gyakorlatorientált, így nem csupán az egyetem falai között, hanem külső partnereknél is zajlik majd.

A képzés elindításáról szóló dokumentumot a köszöntők után aláírták, majd az együttműködési megállapodás aláírása is megtörtént a kezdeményezést támogató vallásturisztikai szereplőkkel. Ők a Pannonhalmi Bencés Főapátság, a Tihanyi Bencés Apátság, a Tiszántúli Református Püspökség, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, a Hajdúdorogi Főegyházmegye (Máriapócsi kegyhely) és a Viator Egyesület (Zarándokakadémia).