Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Ludasra látogatott a napokban, adta hírül Vargáné Csengeri Mónika polgármester.

– Szabó Zsolt mindig itthon van nálunk. Ha Ludasra jön, hazaérkezik, ha érkezik, jó hírekkel érkezik, és a jó hírek után rövidesen mindig valami újat tudunk építeni, vagy egy újabb, 2014 előttről megörökölt romhalmazt felújítani. Most is végigjártuk együtt a falu fejlesztéseit, kisközösségeit, intézményeit. Ez a menetrend: jó ötlet, jó pályázat, lobbi és megvalósítás. Bölcsődét is fogunk építeni, csakazértis! Kár lenne a bevált recepten változtatni – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika a Facebook-oldalán.