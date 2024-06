Vargáné Csengeri Mónika, Ludas polgármestere portálunk érdeklődésére elmondta, hogy szombaton délelőtt telefonos mozgósításban vesz részt Hatvanban.

– A feladat elvégzésének függvényében délután tervezem még 3-4 házhoz elmenni Ludason. Az Egymillió Találkozás Napja mozgósítása azért fontos, mert abban hiszek, hogy a személyes beszélgetésnek van a legnagyobb ereje. Az elmúlt héten ugyan sok lakossal elbeszélgettem a múltról, a jelenről és jövőről, de most muszáj, hogy újra sokan együtt legyünk, hiszen jön velünk szemben egy nem túl tisztességes kampány. Én három fiúgyermekes családanya vagyok. Belegondoltam abba, mi lenne, ha itt háború lenne. Mi lenne a fiaimmal? A legidősebbnek már családja van. Én nem akarom azt átélni, amit a történelemkönyvekből ismerünk. A kampány során találkoztam a rokonaiktól elszakított ukrán családokkal is, akik elmesélték az otthoni borzalmakat. Édesapám és az egykori katonatársainak idős családtagjai is meséltek a háború rémségeiről. Elmondták, hogy a mai napig fel-felriadnak a bombázások, menekülések rémképeitől. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezt ne kelljen újra átélni, soha többé ne legyen nálunk háború. Meg kell őrizni, amit eddig építettünk, és a jövőben építeni fogunk, nem szabad megengedni, hogy mindez semmivé váljon – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.

