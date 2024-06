A versenynapot a Kurul Dobosok műsora, valamint az eredményhirdetést és díjátadást 17 órakor követő akusztikus záró koncert is színesíti. Az elért helyezéstől függetlenül minden induló oklevelet kap, a kategóriák első három helyezettje egyedi, helybeli keramikus által készített érmet, a kategóriák bajnokainak neve pedig felkerül a Via Ferrata Demjén sziklafalában elhelyezett emlékplakettre.

A versenynapot megelőző, június 28-i, pénteki találkozó programja a kötetlen szakmai rendezvényeké, illetve a népszerű ismeretterjesztő eseményeké lesz.

A vendégelőadók közt lesz többek közt

Kollár Lajos, Babcsán Gábor és Szendrő Szabolcs csúcstartó mászók,

Nedeczky Júlia , a legeredményesebb magyar női hegymászó, az Eötvös-expedíció című film főszereplője,

Nedeczky Júlia egy sziklatorony tetején. Ő is ott lesz Demjénben az Országos Via Ferrata Találkozón

Este a demjéni Hagyományok Házába várnak minden érdeklődőt egy jó hangulatú koncertre, zenés mulatságra. A kétnapos eseményen kortól és tapasztalattól függetlenül mindenki kipróbálhatja mászótudást és ügyességét a mobil mászófalon is. A versenyre való nevezés kivételével, minden program ingyenes.

A Via Ferrata

Az egyedülálló Demjéni Via Ferrata pályái egyesítik magukban a földtani, a kultúrtörténeti értékek bemutatását, valamint az élményszerző szabadidő-eltöltést. A barokk Eger jeles épületei a régi felhagyott demjéni riolittufa kőfejtőkből születhettek meg. A terület a falu központjából keleti irányban a Bányaélen keresztül, egy hangulatos tanösvényen érhető el. A bánya előnye, hogy nem robbantással, hanem hasítással, repesztéssel történt a kőfejtés, így a kőzetlemezek a maguk természetes szépségükben tárulnak föl. A sima felületek igen alkalmasak voltak arra is, hogy látványos és jól használható vasalt útrendszert építsenek ki rajta. A kőfejtő 33 méter magas, függőleges vagy áthajló sziklafalain acélsodronykötél adja a via ferrata pályák gerincét. A 11 útvonal a kezdő B fokozattól egészen a legnehezebb F besorolásúig vezeti a mászókat. 2021-ben összesen 375 méter mászóút készült el a területen, amely ettől az évtől immár rangos országos versenyeknek is otthona.