Pétervásárát és környékét hétfőn hajnalban óriási vihar érte el, melynek következtében hatalmas mennyiségű csapadék zúdult a településre. Eged István polgármester portálunk kérdésére elmondta, hogy az intézmények közül a napköziotthonos óvoda szenvedte a legnagyobb kárt. Mivel a vihar jéggel érkezett, a lapos tetős épület tetőszerkezetét alaposan megrongálta, s így a falak is átáztak. Jelenleg is folyik a károk elhárítása, s ideiglenes megoldást keresnek annak érdekében, hogy jövő hétfőtől újra biztonságos körülmények között fogadhassák a gyermekeket. Jelenleg átmenetileg szünetel az óvodai szolgáltatás. A tervek szerint felveszik a kapcsolatot Horváth László országgyűlési képviselővel és arra kérik, segítsen abban, hogy az épület fölé új tetőt tervezhessenek, építhessenek. A biztosító társasággal is egyeztetnek.

Hozzátette, magánházakban is keletkeztek károk. Sok ingatlan beázott, tetők rongálódtak meg. Az önkormányzat a helyi önkéntesekkel mindenhol próbált ideiglenes segítséget biztosítani.

"Több intézményünk is beázott, többek között a Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda is, mivel a tetőszerkezeten a szigetelést a szél megbontotta.

A gyermekek biztonsága érdekében jelenleg a folyamatosan zajlik a kárelhárítás és az épület kiszárítása, használhatóvá tétele. Teljes erőnkkel azon dolgozunk, hogy jövő hétre újra használhatóvá tegyük a csoportszobákat. Addig kérjük a Tisztelt Szülők türelmét! Köszönjük megértésüket! "- olvasható a város közösségi oldalán.