Egy közelben lakó hölgy elmesélte, hogy óriási árvíz volt, hétfőn éjfélkor történt. Hatalmas eső esett, és az erdőből lezúduló víz megtöltötte a patak medrét, s az abból kilépő áradat mindent elöntött, magyarázta. Mint mondta, a melléképületeibe is betört az ár, szerencsére a lakóházába nem. Akik közelebb laknak a patakokhoz, oda a lakórészbe jutott, tette hozzá.

A Rákóczi utcában az egyik porta előtt egy autó állt nyitott ajtókkal. A patak csak 2 méterre folyik az ingatlantól. A ház gazdája elmesélte, hogy a gyerekekkel aludtak otthon, amikor az egész udvarukat elöntötte a zúgó áradat. A ház falán térdmagasságig piszkos sávot hagyott maga után az iszapos víz.

– Olyan hirtelen történt minden, hogy nem is tudtunk volna semmit csinálni. Első reakcióm biztos az lett volna, hogy az autóval kiállok, de jó, hogy nem tettem, mert a híd felé még rosszabb volt a helyzet. Így, hogy a lakásban maradtunk, a bezárt ajtón nem tudott annyi víz betörni. A feleségem egyébként sem engedte volna, hogy kijöjjek, sodort már el pár embert így a víz. Aki Gyöngyöstarjánban elhunyt a tavaly nyári villámárvízben, őt ismertem is, hiszen kisnánai volt. Ennek a szakasznak az a sajátossága, hogy felgyülemlik a víz, majd visszahömpölyög. Kamerafelvételen láttam, hogy hétfő éjjel 23 óra 22 perckor történt, amikor is hátul alámosta és áttörte a kerítésfalat a patak, akkor aztán megindult az udvarunkon keresztül. A kamerafelvétel szerint 9 perc alatt 40 centisre duzzadt az áradat az udvaron. Kiszakította az utcai nagykaput, tegnap sikerült összeeszkábálni valahogy. Azon keresztül vitt mindent magával, amit mozdítani tudott: gyerekjátékokat, fűrészt, gerendákat, szarufákat. Utóbbiak közül egyet a várnál már megtaláltam, de lehet, lesz amelyikért Vécsig el kell menni. Lambériadarabokból volt vagy 400 lepakolva, de csak párat találtam meg. Nem nagy érték ugyan, de már elterveztem, hogy mire használom fel. A robogó az nagyon beázott, szerencsére a nagymotor magasabban parkolt, az megúszta. Az autó most szárad, az iszapot már kitakarítottuk belőle. Most próbálom azt is felmérni, mi vált használhatatlanná, de még nem tudom. Volt itt egy bontatlan jakuzzi meg egy medence, azok hál'Istennek megúszták. Azok csak feláztak, ki is bontottuk gyorsan, hogy száradjanak. Most mindent fertőtleníteni kell, mert vastagon állt a portán az iszap is. A nagyját sikerült már kitúrni a patakpartra – részletezte a Rákóczi utcai lakos.