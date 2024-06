– Közel 400 pályázat érkezett az ország legismertebb környezetszépítő versenyére – közölték a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny honlapján. – A nevezési szakasz lezárult, rövidesen a szakmai zsűri veszi át a stafétát, elkezdődik a pályázatok értékelése és helyszíni zsűrizése. Az augusztus közepéig tartó, komplex értékelési folyamatot követően az őszi, országos díjátadó gálán derül ki, hogy melyek lesznek 2024 legvirágosabb helyi közösségei az egyes települési kategóriákban, illetve mely önkormányzatok gazdagodnak a több mint 80 szakmai elismerés egyikével. A díjakat a Magyar Turisztikai Ügynökség, számos együttműködő partner és szakmai szervezet ajánlotta fel – írták. Heves vármegyéből Aldebrő, Demjén, Eger, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heréd, Kisnána, Markaz, Poroszló, Tófalu, Zaránk vesz részt a környezetszépítő versenyben.

A Legvirágosabb főtér kategóriában érkezett a legtöbb nevezés a Virágos Magyarország pályázatra

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A tapasztalatok szerint a pályázók kiemelt figyelmet fordítanak településközpontjaik fejlesztésére, zöldítésére. Így idén is a Legvirágosabb főtér kategóriára érkezett a legtöbb nevezés. Főtérfelújításra és zöldfelületfejlesztésre számos pályázati lehetőség adódott az elmúlt években, ennek eredményei már láthatók a hazai településeken. Szintén népszerű volt az Év fasora tematikus pályázat is, mely alátámasztja, hogy a települések is fontosnak tartják a zöldvagyon legértékesebb elemeit, a fák gondozását. Hazánkban országszerte számos olyan idős fasort ápolnak, amelyek a településkép meghatározó elemei. Ráadásul ezek a fasorok fontos szerepet töltenek be a klímaadaptációban is, árnyékukkal, párologtatásukkal kellemesebbé teszik környezetüket. Idén másodszor hirdetnek győztest az Év zöld innovációja kategóriában. Az Energiaügyi Minisztérium egymillió forintos felajánlásával támogatott díjjal a települések fenntarthatósági törekvéseire szeretnék irányítani a figyelmet. A Virágzó közösség díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatja, Az év óvodakertje díjjal kitüntetett település pedig a Belügyminisztérium elismerését veheti majd át szeptemberben. Az Agrár-, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda is a környezetszépítés ügye mellé állt, és tematikus díjat ad majd át többek között a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Tájépítészek Szövetsége és a Magyar Faápolók Egyesülete is – osztották meg a részleteket.