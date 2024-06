Egerben a zöldítés és virágosítás újabb fejezetéhez érkezett. Eged Renátó, a Városgondozás Eger Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, Egerben elsőként helyeztek ki virágoszlopokat.

Virágoszlopokat állítanak fel Egerben

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Az ötlet a főkertészé, Ferenczy Tamásé. Az oszlopokat egynyári növényekkel ültettük be, tehát nyár végéig, ősz elejéig virágoznak majd. A terv az az, hogy jövőre is kihelyezünk hasonlóakat más-más növényekkel ezáltal is növelve Eger virágosítási portfólióját növelni. Készülünk a Virágos Magyarország versenyre is, ahol 2023-ban Arany Rózsa díjat nyert a város, s bízunk benne, hogy ezzel a virágoszlopos újítással felkeltjük majd a zsűri figyelmét – részletezte.