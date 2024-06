Gyöngyösön befejeződött a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona felújításának első üteme, adta hírül hétfőn a gyöngyösi városháza. Közlésük szerint a felújítás kezdő szakasza kora tavasszal indult, és most zárult le. A családok mára vissza is költözhettek az otthonba a cég önkénteseinek jóvoltából, akik a takarításban és a bútorok visszahelyezésében nyújtottak segítséget, tette hozzá a városháza. Tájékoztatásuk szerint a két átmeneti otthon felújítása, amely a Procter & Gamble (P&G) támogatásával zajlik, várhatóan július közepére fejeződik be.

Maka Piroska (balról), Hiesz György, Robert Carrio és Krubl Yvette a januári projektnyitó sajtótájékoztatón

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a gyöngyösi üzemmel rendelkező P&G Élhető Otthon elnevezésű programjának első állomása a mátraalji város. A projektet bemutató januári sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az utóbbi évek nemzetközi eseményei – Covid 19 utóhatásai, az orosz-ukrán háború – generációk óta nem tapasztalt nehézségeket eredményeztek Európa-szerte. Az energiaválság és a rekord mértékű infláció a társadalom minden rétegét érinti, a szociálisan nehéz helyzetben lévő emberek esetében a negatív hatások pedig többszörösen is jelentkeznek. Gyöngyös városa, az átmeneti otthonokat működtető Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) és a P&G ezért nagyszabású programot hívott életre, amelynek célja a rászoruló családok, gyermekek és az őket felkaroló intézmények, szervezetek támogatása. A két gyöngyösi átmeneti otthon felújításának 50 millió forintos projektje elsősorban a fürdőszobák, konyhák és a közösségi terek felújítására, korszerűsítésére irányul, mindehhez a P&G 30,5 millió forint támogatást biztosít.