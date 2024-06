Rutinos Bükkjáróknak biztosan eszébe jutott a Vöröskő forrás, amely a csapadékos időjárásnak köszönhetően ezekben a napokban is működik, amikor a zivatar után a Bazilika felé sétáltak, autóztak vasárnap. Forrásként zubogott fel ugyanis a víz az egyik csatornafedél alól, valószínűleg nem bírta a rövid idő alatt lehullott esőt elvezetni a csatorna. Vízben állt a belváros vasárnap délután.

Vízben áll az egri belváros.

Forrás: Szántó György

Egy biztos, nem a szennyvízhálózat okozta a gondot, hiszen kérdésünkre Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű egri üzemegységének vezetője megerősítette: nem érkezett hibabejelentés társaságukhoz vasárnap.

Vízben áll az egri belváros.

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Vízben állt, aki a Széchenyi utcára tévedt vasárnap

A megyeszékhely főutcáján is akadtak gondok. Fotósunk képei mintha nem is Egerben, Velencében készültek volna. Igaz a gondolások még nem jelentek meg a Széchenyi utcán. Sajnos a probléma nem újkeletű, a korábbi években is előfordult már hasonló.