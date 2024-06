Július 11. és 13. között zajlanak az idei záróvizsgák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán. A három nap folyamán 12 bizottság előtt adnak számot a tudásukról a végzős hallgatók. Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról tájékoztatta portálunkat, hogy keddtől csütörtökig 129 hallgató szerez oklevelet három képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben, továbbá alap-, illetve mesterképzésben.

Zajlanak a záróvizsgák a MATE gyöngyösi campusán

Forrás: Nagy Réka/MATE Károly Róbert Campus

– Az idei vizsgázói létszám is megfelel a korábbi nyári vizsgaidőszakokban megszokottnak. A legtöbben gazdaságtudományi területen adnak számot a tudásukról, de természetesen agrár-, illetve informatikatudományi vizsgázók is vannak. A 15 végzős nemzetközi hallgatónk ezeket a vizsgákat angol nyelven teljesíti. Változás a korábbiakhoz képest, hogy ebben az évben már a kereskedelem és marketing szakosoknak másképpen alakul a vizsgarendje. Ők ugyanis már szigorlat révén a szakmai tárgyakból vizsgáztak, így nekik most csak a prezentációjukat kell bemutatni. Egyéb esetekben a jelenlegi záróvizsga két részből áll, egyik a szakdolgozatok védése a már említett prezentáción keresztül, a másik pedig tételhúzás, annak kidolgozása és a szóbeli felelet. Akik sikeres záróvizsgát tesznek, számukra július 5-én osztjuk ki az okleveleket ünnepélyes keretek között – részletezte dr. Bujdosó Zoltán.