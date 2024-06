Kérdésünkre válaszolva elmondta, a környékbeli roma gyerekek között is vannak nagyon muzikálisak és kevésbé muzikálisak is. Náluk is, mint mindenkinél, befolyásoló tényező a család segítsége. Régen rengeteg cigányzenekar működött Hevesen, jól is játszottak, de ez már a régmúlt, annyira már nem jellemző a zenélés.

Nagyné Gulyás Katalin, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI Zeneművészeti tagintézményének vezetője

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Árvai Hilda, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium főigazgató-helyettese szerint a miniszteri elismerő oklevél is nagy jutalom, de a legeslegnagyobb a diákjai és kollégái elismerése szokott lenni. Megtisztelőnek tartja, hogy az iskola igazgatója és a tankerület bizalmat szavazott neki és felterjesztette a kitüntetésre.

- Köszönöm a kollégák munkáját, nélkülük a főigazgató-helyettesi munkám semmit nem érne, az ő segítségük, kitartásuk, az iskola közössége nélkül nem jöhetett volna létre. Véletlenül lettem pedagógus, eredetileg vegyészmérnök szerettem volna lenni. A régi tanáraim azonban azt mondták, a vegyészmérnök irányító szerep, én pedig visszahúzódó, csendes gyerek voltam. Azt mondták, nem biztos, hogy nekem való az a pálya. A matematikatanárom javaslata volt, hogy ha vegyészmérnök nem, akkor mi legyek, a matematika és a kémia volt a kedvenc tárgyam, menjek el tanárnak. Kémiát nagyon régen tanítottam, elsősorban matematikát oktattam. Változó, mennyire szeretik a gyerekek. Elsősorban fakultációt tanítok. Az egyik fontos szempont, hogy a diákok élvezzék az órákat, a másik pedig, hogy eredményes legyen a felkészülés a felsőoktatásra. Van siker is, kudarc is, bízom benne, hogy az eredmények jönnek és jó szívvel gondolnak rám a diákjaim – fejtette ki Árvai Hilda.