Mozgalmasan telt a szombat a Kerecsendi Polgárőr Egyesület tagsága számára. Délelőtt az önkéntesek egy része a községi egészségnap szervezésében, biztosításában segített, míg néhányan a délután esedékes, hagyományos évértékelő rendezvényre készültek.

A kerecsendi polgárőrök szabadidejüket áldozzák azért, hogy nagyobb biztonságban élhessenek a helyiek.

Forrás: Barta Katalin / Heves Megyei Hírlap

Az előző évhez hasonlóan idén is családi, baráti körben töltötték a délutánt és értékelték az évet az önkéntesek az Egri Korona Borházban. Kőrösi Csaba, a szervezet vezetője köszöntőjében utalt arra, hogy a faluban 1997 óta tevékenykednek polgárőrök, s kisebb-nagyobb megszakítással a mai napig aktívan részt vesznek a közbiztonság fenntartásában. Sajnos az alapító tagok közül mára sokan elhunytak, így emlékük előtt egy perces néma főhajtással adóztak a jelenlevők.

Idén is családi, baráti körben töltötték a délutánt és értékelték az évet az önkéntesek

Forrás: Barta Katalin / Heves Megyei Hírlap

Köszönetet mondott a huszonhat tagnak, s családtagjaiknak, akik támogatják a munkaidőn kívüli önkéntes tevékenységet. Az elmúlt évben 1750 óra szolgálatot teljesítettek a településen illetve azokon a rendezvényeken, ahova segítségül hívták őket. Eredményesnek ítélte meg a munkát, azonban annak is hangot adott, hogy a rendőrséggel való kapcsolatuk nem mindig felhőtlen. Előfordult, hogy hiába kértek segítséget, néha órákat kellett várakozniuk, amíg a hivatásos szakemberek a helyszínre értek. Ennek ellenére több alkalommal is sikerült eljárást indítani a lefülelt bűnelkövetőkkel szemben.

Ezt követően Sári László, a település polgármestere köszönte meg a tagság és a családtagok kitartását és következetes munkáját. Elmondta, a faluban a bűnözés melegágya változatlanul az illegális drogterjesztés és használat. Ennek következményei a vagyon elleni kisebb-nagyobb bűncselekmények, amelyek mára mindennapossá váltak. A gond felszámolása eszközök híján helyben szinte lehetetlen, az állam következetes fellépése nélkül aligha remélhető változás. Az ügyben számos alkalommal fordult írásban is különböző illetékes fórumokhoz.

Beszélt arról is, hogy a számok magukért beszélnek, a kerecsendiek sokat köszönhetnek a polgárőröknek, akik egy jó cél érdekében fogtak össze és tesznek a közösségért. Arra is kitért, hogy a mostanában elkövetett bűncselekmények azt jelzik, hogy az eddiginél is gyakoribb rendőri jelenlétre van szükség. Ezt követően elismerő követően okleveleket adott át Győrfi Sándornak, Bander Péternek, Tatai Gyulának, és Antal Miklósnak helytállásukért.